Ruit vernield in Sneeker modelspoormuseum: Baantjer Baan moet worden gesloopt

Mogelijk is de ruit vernield met een vlaggenstok voor het museum. "Dat die als een speer tegen het raam is gegooid. Het is verschrikkelijk balen. Ik dacht dat het alleen maar ging om een glasplaat vervangen, maar dat is iets lastiger dan we dachten. Het moet vanuit binnen worden gerepareerd, en we zitten in een monumentaal pand, dus die Baantjer Baan moet aan de kant, anders kunnen ze er niet bij", zegt Jan Willem van Beek, museumdirecteur.

Het ontruimen duurt waarschijnlijk een week, maar het terugplaatsen wel twee weken. "Dan moeten we ook weer de bedrading aansluiten en hopen dat alles in oude staat terugkomt." Daarvoor zal ook externe hulp nodig zijn. "We hebben wel de kunde in huis, maar door corona zitten veel vrijwilligers thuis."

De verzekeraar zal het glas wel vergoeden, maar het is onzeker of alle schade gedekt kan worden. De Baantjer Baan is in 2016 geopend en gebouwd met materialen uit de erfenis van de in 2010 overleden auteur Appie Baantjer.