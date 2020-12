GroenLinks: campagne en communicatie over coronavaccin hoort ook in het Fries

Tresoar

Ollongren was minder te spreken over de motie van Van der Molen en De Vries over Tresoar. Van der Molen vindt dat het Rijk zich niet moet terugtrekken uit de gemeenschappelijke regeling 'Letterhoeke' van Rijk en provincie, vanwege de 'zorgplicht' voor de Friese cultuur en literatuur. Volgens de minister zijn Rijk en provincie in overleg over Tresoar. Ze heeft daarom geen behoefte aan een motie die erdoorheen fietst.

'Friesland'

Tweede Kamerlid Aukje de Vries van de VVD wees Ollongren erop dat ze nog veel te vaak 'Friesland' tegenkomt als naam van de provincie. De Vries vindt dat zoiets niet kan, omdat de naam al in 1997 officieel is veranderd in 'Fryslân'. De minister gaf De Vries gelijk en zei dat ze hier de komende tijd op let.

Rechtbank

De Vries is ook van mening dat de rechtbank de positie van het Fries wel wat beter mag regelen. Friezen hebben in de rechtbank in principe het recht om Fries te spreken, maar in de praktijk kan er lang niet altijd gebruik worden gemaakt van dit recht. Minister Ollongren sprak haar vertrouwen uit in de net benoemde nieuwe rechtbankpresident Fred van der Winkel. De minister wil met hem overleggen over het Fries. In de tussentijd worden al meer tolken in het Fries opgeleid. Dat is hard nodig, want momenteel is Fedde Dykstra uit Wirdum de enige officieel beëdigde rechtbanktolk Frysk.