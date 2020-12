Oud-Statenleden Forum voor Democratie moeten op zoek naar nieuwe naam

"Telefoon ontplofte, zoveel klachten"

Volgens fractievoorzitter Sijbe Knol 'ontplofte zijn telefoon' toen hij woensdagmorgen klachten ontving van FNP-aanhangers over de door de oud-Forummers gekozen naam OSF. "Dat geeft verwarring en dat kan niet, want er zijn grote politieke verschillen tussen de oud-Forummers en wij. Ik gun ze echt wel een nieuwe start na alles wat er is gebeurd, maar dan wel onder een andere naam."

Nadat Knol en Goudzwaard elkaar troffen op het provinciehuis was de allergrootste spanning uit de lucht. Knol: "Ik heb de indruk dat ze de naam erg gehaast hebben gekozen zonder er goed over na te denken. Als ze verstandig zijn, stappen ze er vlug weer vanaf."

Mogelijke rechtszaak

In het geval dat Goudzwaard en de zijnen toch vasthouden aan de naam OSF sluit Sijbe Knol niet uit dat de al veel langer bestaande en geregistreerde Onafhankelijke Senaatsfractie OSF naar de rechter stapt.

Achter gesloten deuren

Maarten Goudzwaard wilde woensdag zelf niet met de pers praten. Informatie over alle stormachtige ontwikkelingen bij zijn partij wilde hij alleen maar achter gesloten deuren met zijn collega-Statenleden delen.

Fractievoorzitter Hetty Jansen van de PvdA vond dat maar apart: "Als er één partij gestreden heeft tegen besloten vergaderingen en achterkamertjes dan is het wel de club van Maarten Goudzwaard. Als je daar in principe tegen bent, moet je nu ook openbaar vergaderen."

Commissaris van de Koning Arno Brok toonde begrip voor alle emoties die kwamen kijken na alles wat zich bij Forum voor Democratie heeft afgespeeld. "Als het over mensen gaat, vergaderen we altijd achter gesloten deuren. Dit gaat ook over mensen."