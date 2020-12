RIVM: Afgelopen etmaal 135 nieuwe coronabesmettingen

De meeste besmettingen werden vastgesteld in Súdwest-Fryslân (27), Leeuwarden (17), De Fryske Marren (12) en Noardeast-Fryslân (12).

In de gemeente Opsterland is de afgelopen 24 uur één persoon opgenomen in het ziekenhuis. Er is het afgelopen etmaal niemand overleden aan het coronavirus.