Omrop TIP: ‘Stralen in het donker’ met Adrie Warmenhoven in de Thúsakademy

In de winterperiode kunt je optimaal genieten van de sterrenhemel. Het wordt eerder donker, de nachten zijn vaak ook helder en er staan opvallende sterren en sterrenbeelden aan de hemel. Zo is Orion te zien, eveneens als het sterrenbeeld van de Stier en Tweeling. Maar waarom kijken we in de winter andere sterren als in de zomer? En waarom verandert de sterrenhemel ook in de loop van de nacht?