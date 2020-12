Lemster Krijgerplein krijgt andere naam vanwege oorlogsverleden burgemeester

In het verleden zijn er meerdere keren initiatieven op touw gezet om de naam van de oud-burgemeester van het plein te kunnen halen. Martinus Krijger, die in de jaren '50 bij een verkeersongeluk Follega overleed, zou in de oorlog 'verwijtbaar' hebben gehandeld. De weerstand tegen de naam van het plein werd de afgelopen tijd steeds groter: een petitie om de naam te veranderen werd honderden keren ondertekend.

NIOD

De gemeente liet daarom het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, onderzoek doen naar het verleden van Krijger. De conclusie van het NIOD is dat Krijger in de oorlog niet van 'onbesproken gedrag' is geweest.

Het NIOD hecht in het advies groot belang aan de veroordeling van Krijger in 1947, in cassatie bevestigd in 1948. Krijger kreeg een gevangenisstraf van zes maanden voorwaardelijk opgelegd, met een proeftijd van een jaar, vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de arrestatie van zes Joodse onderduikers. Het NIOD laat die veroordeling duidelijk zwaarder wegen dan de zuiveringsprocedure.

Zuiveringsprocedure

In de arbeidsrechtelijke zuiveringsprocedure zijn de meeste van de ingebrachte beschuldigingen tegen Krijger ongegrond verklaard. Op basis van de adviezen in deze zuiveringsprocedure besloot de minister van Binnenlandse Zaken destijds dat Krijger kon aanblijven als burgemeester van Lemsterland.

Het NIOD wijst erop dat instanties die zich met de zuivering bezig hield, niet waren toegerust op juridisch onderzoek. Daarom is het NIOD van mening dat het feit dat Krijger als burgemeester in het kader van de bijzondere rechtspleging een veroordeling heeft gekregen, zwaar zou moeten wegen.