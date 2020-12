Coronabreak doet Jasper Bouma besluiten te stoppen bij Buitenpost

Doordat het voetbal nu voor de tweede keer stilligt, heeft Bouma er minder plezier in om nog trainer te zijn. "Mijn motivatie is behoorlijk afgenomen. Het voetballen wordt van ons afgepakt en daar heb ik wel moeite mee." Daarnaast wordt Bouma vader en ook om die reden heeft hij besloten te stoppen. Het is zijn tweede jaar als hoofdtrainer van 'de Blaukes'. VV Buitenpost stond dit seizoen op de veertiende plek in de hoofdklasse. De club gaat op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen.