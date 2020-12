Mario Diks vlagt bij restant PSG - Istanbul Başakşehir

Beide clubs stapten daarna van het veld. De UEFA doet onderzoek naar wat er precies gebeurde. Voor woensdagavond heeft de UEFA vier nieuwe arbiters aangewezen, onder wie dus Mario Diks. Hij assisteert scheidsrechter Danny Makkelie. De andere assistent-scheidsrechter is de Poolse Marcin Boniek. Bartosz Frankowski, ook uit Polen, is de nieuwe vierde official.