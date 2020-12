Duitse kustwacht onderzoekt overboord geslagen containers: Waddenvereniging bezorgd

Waddenvereniging

De Waddenvereniging noemt het 'verontrustend' dat er weer containers overboord geslagen zouden zijn op de Noordzee. Dat gebeurde eerder al in de nacht van 1 op 2 januari 2019. Toen verloor de MSC Zoe, één van de grootste containerschepen ter wereld, 342 containers boven de Waddeneilanden. "Containers op zee zijn altijd gevaarlijk voor andere schepen. Die kunnen erop varen, met alle gevolgen van dien", zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging.

Er komen echter ook berichten bij haar binnen dat de containers al op 3 december overboord geslagen zouden zijn. "Het vermoeden bestond dat het al veel eerder was gebeurd, maar dat het niet gemeld was. Het is totaal onduidelijk en dat maakt het heel gevaarlijk", zegt Kuipers.

Meldplicht

Ze wijst erop dat schepen een meldplicht hebben bij het verliezen van containers. Daar is nu geen sprake van geweest. Er is al langer onduidelijkheid over schepen die containers verliezen op de Noordzee. Afgelopen donderdag ging de politiek hierover in gesprek, maar Kuipers is nog niet tevreden.

De Waddenvereniging stoort zich eraan dat er twee jaar na de ramp met MSC Zoe nog steeds geen rampenplan voor containerschepen ligt. "Dat is iets wat Nederland helemaal zelf kan uitvoeren. Wij zijn niet afhankelijk van andere landen. Maar daar wordt geen prioriteit aan gegeven. Wij willen daar heel snel voortgang in zien."