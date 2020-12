Friese topsport mag weer beginnen: "Dit is een positieve verrassing voor ons"

Voorzitter Goude de Vries van de korfballers van LDODK is er erg blij mee. "Dit is een heel positieve verrassing. Hier zijn we erg blij mee. Het is natuurlijk klote voor sporters die nog niet van start kunnen gaan, maar in dit geval kijken we eerst even naar onszelf. En voor de mensen thuis is er straks weer een verscheidenheid aan sport te volgen, in plaats van alleen maar voetbal en schaatsen."

Voor LDODK betekent het dat de club vanaf halverwege december de groepstraining weer kan hervatten. In januari start men daarna met twee poules, omdat het spelen van een volledige competitie logistiek gezien niet meer haalbaar is.

IJshockey: "Heeft het nog wel nut?"

"Natuurlijk is het hartstikke leuk dat we weer mogen beginnen, maar ik vraag me wel af of het nog nut heeft?" Voorzitter Henk Hoekstra van de ijshockeyers van de UNIS Flyers is benieuwd of ijshockeyen nog wel mogelijk is dit jaar.

"Kijk, de BeNE League met Belgische clubs was eerder al afgezegd. In België is het nog erger dan hier met het coronavirus. Dus nu moeten we met de vijf andere Nederlandse clubs om tafel om te kijken of er nog iets van het seizoen te maken valt. Daarbij willen we ook weten wat de voorwaarden zijn om te kunnen starten. Moeten we de hele selectie laten testen, bijvoorbeeld voor iedere wedstrijd?"

Basketballers Aris: "We hebben nu weer perspectief"

Voor de basketballers van Aris was het dinsdag een spannende dag.

"We kregen in de loop van de dag te horen dat er wel eens goed nieuws aan kon komen. Maar in de persconferentie werd er niets over gezegd. Gelukkig verscheen toch het bericht op de site van de rijksoverheid", zo zegt Sierd Dijkman van de Leeuwarder basketballers.

"We hebben nu weer perspectief dat we kunnen starten. Daar zijn we blij mee. Zaterdag is er overleg met alle twaalf clubs uit de competitie, en het belangrijkste is dat we daarna weten wanneer we starten en hoe we gaan spelen."

Volgens Dijkman zou de basketbalcompetitie eind januari kunnen beginnen. De voorkeur in Leeuwarden gaat uit naar 22 wedstrijden, waarbij er tegen elke tegenstander een keer uit en een keer thuis wordt gespeeld.

Zaal: "Als dit klopt, is het mooi nieuws"

Volgens woordvoerder Tom Elbersen van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport kunnen ook de zaalvoetbalvrouwen op het hoogste niveau vanaf volgende week weer beginnen. Dat zou betekenen dat in Fryslân Drachtster Boys en Libertas weer van start mogen gaan.

Cor Kramp van Drachtster Boys is nog wel voorzichtig. "Als wij los mogen, is dat een positieve verrassing. Maar zelfs dan moet dit besluit ook nog bekrachtigd worden door de Tweede Kamer. Twee weken geleden hebben we nog een overleg gehad met alle clubs en de KNVB. Het is mogelijk om de volledige competitie nog uit te spelen, maar het bekertoernooi vervalt dan wel."

Harkemase Boys: "Dubbel gevoel"

Het voetbal uit de tweede en derde divisie valt niet onder de sporten waarin weer gespeeld mag worden vanaf half december, bevestigd woordvoerder Tom Elbersen van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport. Dat voelt dubbel, zegt voorzitter Sippe Heeringa van de Harkemase Boys.

"Het is net als met de horeca. Er kan niet gezegd worden dat we verantwoordelijk zijn voor een stijging van de besmettingen, maar toch blijven we op slot zitten. Dat is niet leuk."

Ook de mededeling van premier Rutte, dat er vanaf januari wordt gekeken of de leeftijd waarop voetballers samen mogen trainen omhoog gaat naar 27 jaar, werd op De Bosk niet met enthousiasme ontvangen. "Dat vind ik zo'n rare kreet. Moet ik dan spelers van 28 weigeren? Als je zoiets zegt, weet je het gewoon even niet, volgens mij."

Marathonschaatsen: "Wij vinden dat we er ook bij horen"

De marathonschaatsers worden op de website van het ministerie niet genoemd bij de sporters die weer mogen beginnen. Daar is woordvoerder Willem Hut van het schaatsbond KNSB erg verbaasd over.

"Wij vinden dit heel jammer. We vinden dat we er ook bij horen. Welke criteria zijn hier gebruikt? Dat willen we nu graag weten."

Het NK marathon, dat voor 1 januari op het programma staat, wordt toch al verzet naar een later tijdstip. "We zijn natuurlijk wel gewend om te wachten, bijvoorbeeld als het gaat om natuurijs. Maar we vragen ons intussen ook wel af wat er nog overblijft. Vorig jaar hadden we de finale van het seizoen eind februari in Leeuwarden. Dat kunnen we een maand oprekken, maar meer ook niet."