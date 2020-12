Twee jaar cel voor overvaller bloemenzaak Wolvega

De man is als asielzoeker uitgeprocedeerd en zwierf tot zijn aanhouding op 11 augustus door heel Nederland. Op de betreffende dag vroeg hij in de bloemenzaak om water. Nadat hij dat had gekregen, verliet de man de zaak. Daarna kwam hij weer terug, dit keer met een stanleymes, dat hij onder de neus van de medewerkster hield.

De man eiste geld en kreeg 110 euro mee. De verdachte ging ervandoor, waarna er een Burgernet-melding uitging. Hij werd gespot in de buurt van het station. Twee agenten hebben de verdachte daar aangehouden.