Urker viskotter omgeslagen op Noordzee; opvarenden gered

De kotter is boven Schiermonnikoog omgeslagen. De bemanning zou zichzelf in veiligheid hebben gebracht door op de kiel van de boot te klimmen. Ze werden opgepikt door bemanningsleden van een andere kotter, die in de buurt aan het vissen waren. De KNRM en hulpverlening, waaronder mogelijk een helikopter, zijn onderweg.

UPDATE 12:30 uur Volgens de Kustwacht zijn de opvarenden met de reddingboot onderweg naar het vasteland. Controle door ambulancepersoneel blijkt niet nodig te zijn.