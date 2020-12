Onderzoeksraad: fatale helikoptercrash Aruba door manoeuvreprobleem

Het ongeluk gebeurde tijdens het oefenen van de landing van de helikopter op het marineschip Zr. Ms. Groningen. Het schip was gestationeerd in het Caribisch gebied. Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat de helikopter in problemen kwam doordat het toestel door het maken van een bocht op gelijke snelheid kwam met de wind. Het toestel kwam als het ware stil te hangen in de lucht.

"Er is dan veel extra vermogen nodig om de helikopter in de lucht te houden. De vlieger zette extra vermogen in, maar door de lage vlieghoogte was het onmogelijk om de ingezette daling nog op tijd te corrigeren. De helikopter verloor snel hoogte en raakte binnen enkele seconden te water."

'Grote inzet om collega's te redden'

De twee inzittenden achterin het toestel konden zichzelf bevrijden en werden uit het water gehaald. Vlieger Christine Martens uit Leeuwarden (34) en de tactisch coördinator die voorin de helikopter zaten, konden zichzelf niet op tijd losmaken van het toestel en verdronken.

Uit het onderzoek blijkt dat de bemanning van de Zr. Ms. Groningen grote inzet heeft getoond om hun collega's te redden. Vanwege de hoge golven en de beperkte capaciteit en toerusting aan boord is men daar echter niet in geslaagd.