Auto in de sloot in De Knipe; bestuurder spoorloos

Rond 8.15 uur werden de hulpdiensten, waaronder de brandweer, gealarmeerd voor het ongeluk. Toen de hulpdiensten arriveerden, werden er echter geen personen aangetroffen in of rondom de auto. De brandweer heeft de ramen van de auto ingetikt, om er zeker van te zijn dat er niemand meer in het voertuig zat.

Het is niet duidelijk hoe de auto in de sloot belandde en hoelang het voertuig al in het water lag. De weg is kort afgesloten geweest. De politie doet onderzoek om te kunnen achterhalen wie de bestuurder is.