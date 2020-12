Liwwadders poëzietableau voor 150 jaar gemeentereiniging: 'Een ode aan de vuilnisman'

Honderdvijftig jaar geleden belandde het afval in Leeuwarden vaak in de grachten. Als afval niet meer wordt opgehaald, komen mensen er pas achter hoe belangrijk de functie van de gemeentereiniging is. Stichting Poëzietableaus Leeuwarden besloot stil te staan bij het 150-jarig jubileum met een gedicht.

"Het is een heel belangrijk moment om bij stil te staan", zegt Peter de Haan van de stichting. "Wat is er mooier dan de vuilnisman in het zonnetje zetten." Het gedicht is een zogenaamde ode aan de vuilnisman. "Leeuwarden kende tot begin jaren 70 nog tonnetjes." Daarin deden mensen vroeger hun behoefte. De tonnetjes werden dan één keer in de zoveel tijd opgehaald door de 'tonnenman'.

Liwwadders

Afvalverwerker Omrin en de gemeente Leeuwarden vonden dat een mooi idee en ook Dichter van Fryslân Nyk de Vries wilde graag meewerken. Dat resulteerde in het gedicht 'Asman'. Het Friestalige gedicht is met hulp van Anne Feddema vertaald in de omgangstaal bij de gemeentereiniging: het Liwwadders.

Het tableau krijgt een plek op de Schrans voor het voormalige Randstad-gebouw, dichtbij de plek waar vroeger de ingang van de gemeentereiniging was en waar het tal van decennia een komen en gaan was van werknemers die ervoor zorgden dat de stad schoon bleef.

In de vorm van een vuilniszak

Poëzietableau 'Asman', typografisch in de vorm van een vuilniszak, wordt woensdagochtend onthuld. In eerste instantie waren medewerkers van de reinigingsdienst daarbij welkom, maar vanwege de coronamaatregelen gebeurt dat in klein gezelschap.

Piet Prins, die al jaren bij Omrin werkt en wiens vader nog 'tonnenman' was, onthult het tableau woensdagochtend. "We wilden dat het iemand was die belangrijk is voor Omrin. Piet Prins staat symbool voor de vitale functie van de vuilnisman", legt De Haan uit. Nyk de Vries leest het gedicht bij de gelegenheid voor.