Friese FVD-fractie splitst zich af en gaat verder onder nieuwe naam

Veel landelijke, Europese en regionale politici gingen de Friese Statenleden voor. Ze verlieten de partij nadat de jongerenafdeling van Forum voor Democratie in opspraak kwam na racistische, antisemitische en homofobe berichten van het bestuur. De voorzitter van die jongerenafdeling, Freek Jansen, stond en staat op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Baudet blijft aan na referendum

Partijleider Thierry Baudet, goede vriend van Jansen, verklaarde na de ophef en onvrede binnen de partij aanvankelijk om op te stappen, maar kwam daar al vrij snel op terug. Er werd een bindend referendum uitgeschreven met de vraag of de leden met Baudet door wilden. Baudet won dat referendum en blijft daardoor leider van de partij.

Gevolg is dat steeds meer provinciale fracties zich afscheiden, waaronder nu ook de Friese Statenleden. Fractievoorzitter Maarten Goudzwaard zei eerder al dat hij niet verder wilde als Baudet bij de partij zou blijven.

Verder met dezelfde 'kernwaarden'

"De landelijke partijpolitiek is ons constructieve werk als volksvertegenwoordiger de afgelopen tijd niet ten goede gekomen", schrijft de Friese afdeling. Met de nieuwe naam kunnen de Statenleden verder "met alle focus op ons mooie Fryslân". Ze staan nog steeds voor dezelfde 'kernwaarden' waar Forum voor Democratie ook voor staat, schrijven ze. "Dit is besloten in het belang van de politieke opdracht die de fractie van de FVD-kiezers heeft gekregen."