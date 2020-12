VVD positiever over Lelylijn, maar leden moeten nog stemmen

VVD-Kamerlid Aukje de Vries pleitte er vorige week in It Polytburo al voor om de spoorverbinding, die de Randstad via Heerenveen en Drachten met het Noorden moet verbinden, in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 op te nemen.

De partijen CDA, PvdA, ChristenUnie, D66 en SGP hadden de Lelylijn al eerder opgenomen in hun verkiezingsprogramma.