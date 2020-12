Lelylijn komt in verkiezingsprogramma VVD na intensieve Friese en Groninger lobby

VVD-Kamerlid Aukje de Vries pleitte er vorige week in It Polytburo al voor om de spoorverbinding, die de Randstad via Heerenveen en Drachten met het Noorden moet verbinden, in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 op te nemen.

"De Lelylijn stond eerder nog niet letterlijk in ons verkiezingsprogramma, maar er stond wel in dat we internationale verbindingen wilden hebben en dat er verbetering moest komen voor het openbaar vervoer", legt VVD-Statenlid Dirk Pool uit.

Volgens hem moet de Lelylijn er komen omdat het Noorden niet goed is aangesloten op de rest van het land. Wanneer er bijvoorbeeld tussen Meppel en Zwolle een calamiteit is, is het Noorden afgesneden van zuidelijker delen, zo legt Pool uit.

'Hele stap'

"Er is nog geen tracé bekend, maar dat we nu hebben besloten dat de lijn er moet komen, is een hele stap', zegt Pool. De partijen CDA, PvdA, ChristenUnie, D66 en SGP hadden de Lelylijn al eerder opgenomen in hun verkiezingsprogramma.

De Lelylijn zal waarschijnlijk minimaal tussen de 4 en 6 miljard euro kosten. Het geld daarvoor zou uit het Wopke-Wiebes-fonds worden gehaald, het investeringsfonds van minister van Financiën Wopke Hoekstra en minister van Economische Zaken Eric Wiebes. Daar zit 50 miljard in.

In 2029 klaar

Pool is optimistisch over de voorspelde opleveringsdatum van de Lelylijn. "Ik heb altijd gezegd dat de lijn er in 2035 moest liggen, maar gezien de noodzaak en het momentum dat het nu krijgt, durf ik daar wel vijf of zes jaar af te halen", zegt het Statenland. "Rondom kerst 2029 vind ik een heel mooi streven."