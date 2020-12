Politieke partijen Smallingerland omarmen 'herstelbegroting' van zakencollege

De extra raadsvergadering was in een dik uur klaar. In die tijd wisselden de verschillende partijen nog wel enkele verwijten over de politieke ruzie van de afgelopen weken. Jouke de Vries van de ChristenUnie zei bijvoorbeeld dat Yntze de Vries van de ELP 'bij verschillende optredens voor Omrop Fryslân en ook in de krant met verkeerde cijfers schermt'. De Vries haalde zijn schouders op over dit verwijt. "Verschil van mening over de cijfers hoort bij de politiek. Daar gaat het nou juist om bij een begrotingsvergadering."

Ook De Vries is tevreden met de financiële oplossing voor 2021 in de herstelbegroting. Hij wil verder snel een 'kerntakendiscussie' voeren met de gemeenteraad om voor lange termijn af te spreken waar de gemeente wel en geen geld aan uitgeeft de komende jaren, "Het is belangrijk dat er ook weer geld gereserveerd wordt om te investeren in de toekomst."