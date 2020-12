Opnieuw containers overboord op Noordzee: mogelijk groot aantal op Duits grondgebied

Opnieuw zou een schip in de Noordzee containers hebben verloren. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een schip dat in Duits gebied voer. Precieze details zijn nog niet duidelijk, maar het verhaal gaat dat het om meer dan 200 containers zou gaan, en dat het schip zo'n 100 mijl boven Schiermonnikoog was. Het zou in de Duitse Bocht zijn, het zuidoostelijke deel van de Noordzee dat begrensd wordt door de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden.