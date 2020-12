De Fryske Marren wil armoede en schulden samen met inwoners aanpakken

"Soms gebeurt er iets in je leven, waardoor je opeens moeite hebt om rond te komen. Dit kan iedereen overkomen, bijvoorbeeld door het verlies van je baan, een scheiding of ziekte", seit wethâlder Luciënne Boelsma. "Je maakt je zorgen of je de sport van je kinderen wel kunt betalen en of je deze maand genoeg geld hebt voor de huur."

Met de uitvoering van het beleidsplan wil de gemeente voorkomen dat inwoners in armoede leven en dat er schulden ontstaan. "We willen dat alle inwoners mee kunnen doen in de lokale samenleving. De grootte van iemands portemonnee mag hierin geen belemmering zijn."

De gemeente wil in de nieuwe aanpak het accent leggen op het voorkomen van armoede en schulden, door het eerder te signaleren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de financiële hulpvraag, maar ook naar de gezondheid, het gedrag en de sociale contacten van inwoners worden meegenomen. Het nieuwe beleid legt ook een link met laaggeletterdheid'.