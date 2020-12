Proef om steenmarters dood te maken zorgt niet voor veel meer weidevogels

De verwachting van de provincie is dat dat volgend jaar wel minder zal zijn, omdat er dit jaar veel minder muizen waren. De provincie heeft de proef in acht weidevogelgebieden gedaan: Sorremorrepolder, Zwagermieden, Veenhoop, Workumerwaard & Workumerommelanden, Fjûrlannen, Ontginning, Janssenstichting en Skrok & Skrins. In vijf jaar daarvan bleef het succes uit.

De proef met het wegvangen van steenmarters wordt in 2021 met nog zes locaties uitgebreid.