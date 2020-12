Het Theehuis in Grou voelt zich het 'pispaaltje' als horeca. "Beleid nodig"

Slump had van tevoren al weinig hoop. "We hadden al verwacht dat het op niets zou uitlopen. De besmettingen gaan omhoog en dan is het natuurlijk al het verhaal dat het niets wordt voor de horeca. Ze namen een licht aan het einde van de tunnel, maar ook daar heb ik niets van gemerkt." Toch geeft hij ook aan dat het niet alleen voor de horeca geldt. "Voor iedereen is het een zware tijd. Niet alleen voor de horeca, ook voor de gezondheidszorg."

Steun

Met Het Theehuis gaat het gelukkig nog niet heel slecht, zegt Slump. "Wij houden het nog redelijk vol. Maar ik weet uit de eerste hand een paar zaken waar het niet goed gaat. Woensdag hebben 'de grote jongens' een vergadering. We moeten maar kijken wat eruit komt." Slump doelt op de ministers, die woensdag met nieuwe steun voor bedrijven komen. Die steun is ook voor een deel voor de horeca. "Er moet geld bij, dat lijkt me goed. Want ik weet niet wanneer wij weer open kunnen. Voor de hele branch is het belangrijk. Anders weten wij het ook niet. Meer dan de helft zie je niet terug denk ik."