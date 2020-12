Talma Hoeve Veenwouden gaat door met coronamaatregelen, maar heeft wel kerstprogramma

Met de feestdagen is er nog geen verruiming mogelijk van de coronamaatregelen. Miedema geeft aan blij te zijn dat er nog wel drie mensen per dag op bezoek mogen komen. Verder heeft Talma Hoeve intern veel georganiseerd. "We hebben een breed programma, dat is met Sinterklaas al gestart. Er zit van alles in, eten met de kerstdagen in beperkte groepen, er worden op Oudejaarsavond oliebollen gebakken. Medewerkers en stagiairs hebben activiteiten opgezet: het wordt een gezellige maand", zegt Miedema.

Kerst moment van herinneringen

Dat is ook wel nodig, geeft hij aan. "Aan de ene kant is er eenzaamheid, maar aan de andere kant ook een tijd van herinneringen. Het verlies van een partner, voorvallen in het leven. In de tijd rondom Kerst komen die ook bij mensen naar boven. Daarom proberen wij daar wat extra aandacht voor te hebben. We hebben een heel aanbod aan activiteiten."

Maar het moet dan wel in kleine groepjes. "Wij moeten anderhalve meter afstand houden, niet meer dan dertig mensen in de zaal. Dat gaat eigenlijk heel goed. Mensen voelen zich thuis en ze merken dat er naar hen geluisterd wordt.

Miedema geeft aan dat het rond krijgen van roosters soms een klus is. "Het staat wel eens onder druk Als iemand klachten heeft en getest moet worden, dan zijn medewerkers niet aan het werk en moeten collega's het opvangen. Daar wil ik wel dank voor uitspreken. Wij hebben nu de roosters rond voor de feestdagen. Er zijn ook extra mensen voor ingepland."