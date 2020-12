Studenten van Friesland College komen met activiteiten die wél doorgaan

De studenten gaan drie dagen lang in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Cornelis Trooststraat in Leeuwarden aan de slag met verschillende 'brainstorm'-oefeningen. Dit gebeurt op een corona-veilige manier doordat ze een vrij grote zaal gebruiken en voor een groot deel van de dag mondkapjes op hebben.

Volgens docent Mulder is het project ook opgezet om de studenten even achter de computer vandaan te halen. "Ze volgen nu voornamelijk online lessen en dat is voor MBO'ers best wel zwaar. Nu kunnen we ze iets leuks bieden, dat tegelijk ook nuttig is."