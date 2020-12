Twee Leeuwarders aangehouden voor steekincident afgelopen zomer

Het steekincident was op 20 augustus in Leeuwarden, het slachtoffer werd gevonden aan de Koerierstersespel en is toen naar het ziekenhuis gebracht. "Het steekincident waardoor de man gewond raakte, is mogelijk niet op de locatie waar wij de gewonde man aantroffen gebeurd, maar ergens anders. Waar is nog niet bekend", zei politiewoordvoerster José van Gijssel in augustus.

Nu maakt de politie bekend dat ze vorige week twee Leeuwarders hebben aangehouden. Zij zijn 25 en 33 jaar.