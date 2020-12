Provincie wil weten welke boeren willen stoppen, om zo stikstof terug te brengen

Het Rijk is de opkoopregeling begonnen om de stikstofuitstoot in te perken. Het grootste deel van de stikstofuitstoot wordt veroorzaakt door de landbouwsector.

Landelijk stelt het Rijk 350 miljoen euri beschikbaar voor de opkoopregeling. Als provincies in bepaalde gebieden boerenbedrijven opkopen, dan kan de stikstofneerslag daar zakken. Dat is goed voor de natuur. Het doel van het Rijk is om minstens de helft van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden gezond te maken.

"We willen in Fryslân alle elf gebieden gezond hebben", zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. "Om te beginnen de gebieden in het zuidoosten, die het meest onder druk staan."

Wat de provincie nu doet, is een eerste inventarisatie van de opkoopregeling. Boeren kunnen bij de provincie kenbaar maken of ze belangstelling hebben. Op basis van de belangstelling en het effect van mogelijke aankopen bij Natura2000-gebieden, besluiten Gedeputeerde Staten eind januari of de provincie Fryslân meedoet aan de opkoopregeling van het Rijk.

'Friese aanpak'

De provincie Fryslân wil een eigen 'Friese stikstofaanpak', in samenwerking met partijen uit de landbouw, natuur, bouw, mobiliteit, industrie en andere overheden. Daarbij moeten maatregelen leiden tot verbetering van de Friese natuur en structurele verlaging van de stikstofneerslag en tegelijk economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk maken.

"We streven naar een duurzame economische ontwikkeling, vooral in de zuivelsector", zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. "Het oplossen van de stikstofproblematiek moet een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw. Op zo'n manier dat Fryslân voorop loopt met circulaire kringlooplandbouw. Daarvoor is het ook belangrijk dat vergunningverlening juridisch houdbaar is."

Stopregeling voor andere boeren

In 2021 stelt het Ryk nog een stopregeling beschikbaar. Dan kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders aangeven of ze tegen een vergoeding willen stoppen.