Bevrijdingsfestival Fryslân moet doorgaan in 2021: dit zijn de scenario's

Het eerste scenario is dat alles gewoon door kan gaan omdat er geen beperkingen zijn. Bijvoorbeeld als iedereen is gevaccineerd, of omdat het coronavirus verdwenen is. Aan de andere kant van het spectrum moet scenario vier ervoor zorgen dat er toch een viering kan komen, ook als de situatie zo blijft zoals 'ie nu is. Voor ieder programmaonderdeel is een plan gemaakt om zelfs in een gedeeltelijke lockdown nog wat te vieren.

Het minste scenario

Voorzitter Volkers vertelt wat er op het programma staat bij het minste scenario. "Voor de kinderen komt er een wandeltocht door de stad, er zijn schoolprojecten, een voorstelling van kindercircus Saranti en we doen wat met films. Voor ouderen zijn we bezig voor elkaar te krijgen van alle mensen die bij Van Smaak een krijgen, dat er een speciale bevrijdingssoep voor hen gemaakt wordt. En voor de mensen die er niet bij zitten willen we dezelfde soep met oude legerwagens bij bejaardenhuizen en mensen langs brengen."

Jammer is wel dat het de laatste keer niet kon doorgaan om Canadezen op bezoek te krijgen. "We hopen dat het nu wel lukt, maar de kans is klein. Als het niet kan, dan maken we een speciale documentaire en zorgen we ervoor dat kinderen met hen kunnen chatten op 5 mei."

Komt er muziek op 5 mei?

Maar hoe komt het met de muziek als de huidige situatie nog altijd van toepassing is? Volkers: "In het minste geval verdelen we ons over de provincie: dan komen er in zalen voorstellingen die toegankelijk zijn voor 30 personen. Die willen we ook uitzenden of livestreamen. Er is ook weer een ambassadeur voor de vrijheid, als die niet op het hoofdpodium kan, dan gaan we daar de provincie mee in. Ook de talent-stages verzorgen dan optredens in zalen."

Voor het festival van 2021 wordt ook meer samenwerking gezocht met andere partijen, zegt Volkers. "We zijn in september met de organisaties van SKAAD, De Joodse bruiloft en De terugkeer van de Joodse kinderen bij elkaar gaan zitten en toen hebben we gezegd: we moeten dit met elkaar vieren. We willen een koepel vormen om alle publiciteit over de viering bijeen te brengen."