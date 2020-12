124 nieuwe besmettingen, minder dan de afgelopen dagen

Met afstand de meeste besmettingen zijn de afgelopen dag vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân (38). Dat is veel meer dan in andere gemeenten, maar minder dan de afgelopen dagen.

De afgelopen week zijn er in totaal 275 besmettingen vastgesteld in Súwest-Fryslân. Dat is 306 per 100.000 inwoners, waarmee Súwest-Fryslân ook de negatieve uitschieter in onze provincie is.