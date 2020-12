Dodelijke aanrijding Kollumerzwaag was 'ernstige verkeersfout'

De automobilist die met het slachtoffer in botsing kwam, reed te hard. Volgens de rechtbank was er geen sprake van roekeloos rijgedrag, wat een misdrijf zou zijn. De man heeft een verkeersovertreding begaan, door sneller te rijden dan toegestaan.

Plotselinge beweging naar links

De bestuurder reed volgens de berekeningen van de politie 56 kilometer per uur toen hij de fietser aanreed, terwijl de maximumsnelheid op de Koarteleane 30 is. Volgens de verdachte maakte de fietser een plotselinge beweging naar links en dat had hij niet zien aankomen. De man had niet aangegeven dat hij wilde afslaan.

Om de fietser in te halen, had de automobilist juist gas bijgegeven. Hij had op het laatste moment nog wel op de rem getrapt en naar links gestuurd, maar dat hielp niet meer. De politie concludeerde dat het ongeluk voorkomen had kunnen worden als de bestuurder zich aan de maximumsnelheid had gehouden. De rechtbank sprak van een "een ernstige verkeersfout".

Niet weggelopen voor verantwoordelijkheid

Van andere "verwijtbare gedragingen" door de bestuurder is volgens de rechtbank geen sprake. De rechtbank hield er rekening mee dat de automobilist geen strafblad had en dat hij niet is weggelopen voor zijn verantwoordelijkheid. Hij is bij de weduwe van het slachtoffer langsgegaan en op condoleance geweest.

De straf die hij krijgt, is gelijk aan de eis van de officier van justitie.