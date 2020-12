FNP over stilleggen Bitgumer houtcentrale: "Goliat laten we lopen en David pakken we aan"

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) wees de erop dat het bedrijf in Bitgum, en ook een bedrijf in Bitgummole met een dergelijke houtcentrale, te veel stikstof uitstoten. De provincie gaf de bedrijven daarom een ultimatum. Voor vrijdag moet hun stikstofuitstoot weer binnen de normen vallen of de installatie zijn stilgelegd, anders dreigen geldboetes.

Pionier

Toen Vink dertien jaar geleden zijn houtcentrale bouwde, werd hij nog een pionier genoemd. "Dit was het voorbeeld van circulariteit", legt Sijbe Knol van de FNP uit. "Hout uit de omgeving dat anders naar Duitsland zou gaan, werd hier nu gebruikt om de kassen te verwarmen. Dat is juist duurzaam."

Vink schreef de provincie een brief waarin hij zijn situatie uitlegde en waarin hij vroeg om alternatieven voor de biomassa-installatie. Zo noemde hij de optie van extern salderen: het opkopen van de stikstofrechten van een ander bedrijf. De provincie kwam volgens Knol niet met oplossingen en book de kweker ook geen perspectief.

Kleine initiatieven de dupe

Volgens de FNP zijn er veel meer bedrijven die te veel stikstof uitstoten en dat die niet over een kam zijn te scheren. "Je kunt het een niet met het ander vergelijken. MOB haalt de stikstofkam heel grof door Nederland en dat betekent dat initiatieven op kleine schaal daar nu ook de dupe van zijn", legt Knol uit.

Grotere spelers, zoals de vliegbasis van Leeuwarden, stoten ook stikstof uit, maar daarop handhaaft de provincie niet. Knol: "Goliat laten we lopen en David pakken we aan. Waar is de evenredigheid dan?" De FNP'er zegt te schrikken van de houding van de provincie. "We kunnen het niet vergelijken met de Vattenfalls die boten vol hout hierheen halen."

Schriftelijke vragen

De FNP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten en wil dat de provincie de Bitgumer kweker perspectief biedt. "Anders moet deze zaak vrijdag dicht en 'succes ermee'. Dat is de boodschap van de provincie. Dat vinden we onacceptabel richting een ondernemer die het altijd goed heeft gedaan, ook richting de maatschappij."