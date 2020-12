Iedere dag opnieuw veel besmettingen in Súdwest-Fryslân, GGD tast in het duister

De afgelopen zeven dagen zijn in Súdwest-Fryslân 264 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Omgerekend naar 100.000 inwoners zijn dat er 294, veel meer dan in andere Friese gemeentes. Alleen twee gemeentes in het noordoosten van de provincie zitten ook boven de tweehonderd per 100.000: Noardeast-Fryslân (229) en Dantumadiel (211). De Rijksoverheid houdt 250 besmettingen op 100.000 inwoners aan voor het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Geen specifieke oorzaak of plek

"We zien wat uitbraken op scholen en in zorginstellingen", zegt GGD-arts Everhard Hofstra. "Maar dat is omdat je het in de omgeving ook meer ziet. Een heel specifieke oorzaak of specifieke plek met veel besmettingen om aan te pakken, zoals een bedrijf of een school, zien we niet."