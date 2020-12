Internationaal doorbreken en toch thuiszitten: bijzonder jaar voor Sneker DJ Puri

Afgelopen zomer zou de dj bijvoorbeeld gaan optreden op Tomorrowland, 's werelds grootste dancefestival, maar dat werd geannuleerd. Toch blijft Puri positief. "Ik had vooral heel veel hoogtepunten dit jaar. De remix van Coño met Jason Derulo, maar ook op het gebied van muzikale ontwikkeling. En familiebanden versterken door de coronacrisis. Ik ben dankbaar."

Cola

Momenteel stort hij zich volledig op het maken van nieuwe muziek en op de promotie ervan. In een studio in Amsterdam wordt de videoclip opgenomen voor het nieuwe nummer Cola, met Papi Mikey Dinero en DJ Punish, een andere producer uit Sneek. "Toen ik net begon met draaien in Sneek, was hij ook degene die ervoor zorgde dat ik kansen kreeg. Nu zijn we samen in de studio gedoken en hebben we dit nummer gemaakt."

Colombiaanse danseres

Op het nummer staat ook Valeria Sandoval, een Colombiaanse danseres. Het is voor het eerst dat een danseres op deze manier meewerkt aan een muzieknummer. "Mijn muziek wordt veel opgepakt door dansers en danseressen wereldwijd. Laatst kwam een ander nummer van me ook voorbij in de modeshow Fenty x Savage van Rihanna. Daar hebben ze ook altijd een hele choreografie bij. Dus we dachten: 'Hoe vet zou het zijn om samen te werken met dansers?"