Merk Fryslân maakt Tijtske Reidinga ambassadeur voor Fryslân

Reidinga werd geboren in Leeuwarden en bracht een groot deel van haar kindertijd door bij haar Friese oma. "Hoe ouder ik word, hoe meer ik voel dat Friesland de plek is waar ik me het meest thuis voel", zegt de actrice. Dat Reidinga geen Fries spreekt, vindt ze jammer, maar ze verstaat het wel goed.

In de campagne laat Reidinga zien wat Fryslân allemaal te bieden heeft op het gebied van onder andere cultuur en natuur. Met een aantal korte scenes met een knipoog toont de campagne dat je een wereldreis ook dichtbij huis kunt maken. Zo werd er onder andere gedraaid in de steden, in natuurgebieden en op het Wad.

Volgens Merk Fryslân denken veel mensen nu na over de vakanties voor het komende jaar. Met de campagne wil het marketingbureau laten zien dat Fryslân daar zeer geschikt voor is.