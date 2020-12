Voedselbank Leeuwarden: "Voedselbank mag nog wel wat meer bekendheid krijgen"

Tineke, een klant van de voedselbank, zegt dat de voedselbank belangrijk voor haar en haar familie is. "We hebben zo'n vijftig euro per week voor eten. Dat is geen vetpot." Een keer in de twee weken kan zij een pakket bij de voedselbank ophalen. "Over het algemeen zijn dat veel houdbare producten zoals macaroni of rijst. Melk zit er ook wel eens bij. Over het algemeen is het heel verschillend, maar het is natuurlijk ook maar net wat zij krijgen aangeleverd."

"Als je het op een gegeven moment echt zo slecht hebt dat je niets anders meer hebt, dan is het niet zo moeilijk", vertelt Tineke. Ze zegt dat ze zichzelf er dan ook niet voor schaamt, maar dat haar dochter het wel lastig vindt. "Dat snap ik ook wel. En ik denk, als je het altijd goed hebt gehad, en je moet een stap terug, dat dat het probleem is. Als je altijd in zo'n situatie hebt gezeten, reageer je daar als kind ook weer anders op."

Niet iedereen in haar omgeving weet dan ook dat Tineke naar de voedselbank toe gaat. "Je loopt er niet mee te koop. Het is toch lastig, maar waarom weet ik eigenlijk niet. Het is een prachtig pakket en je hoeft je niet te schamen."

Tineke is niet de echte naam.