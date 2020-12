Al het werk van de voedselbanken wordt door vrijwilligers gedaan, "ook op het hoofdkantoor"

Er komt dus meer groente en fruit binnen, maar volgens Morssink staat de aanvoer van goederen vanuit verschillende richtingen onder druk. "Supermarkten zijn tegenwoordig bezig om heel veel zelf dingen die tegen de datum aan zitten goedkoper aan te bieden. Wij hebben daar last van gehad de afgelopen periode. Zowel in het distributiecentrum hier in Drachten, maar ook de individuele voedselbanken die bij hun supermarkten dingen ophalen. Dat zien wij het laatste jaar niet alleen hier in Fryslân, maar door heel Nederland heen."

De 35-procent-kortingsticker van de supermarkten heeft dus als gevolg dat er minder eten voor de voedselbanken overblijft. Morssink heeft er echter begrip voor. "Het is ook heel begrijpelijk, ook de supermarkten werken aan het tegengaan van voedselverspilling. Dat heeft wel als nadelig effect dat bij ons minder producten binnenkwamen."

"In Amsterdam loopt het de spuigaten uit"

Tot nu toe heeft de voedselbank nog geen grote toename in het aantal klanten gezien met de coronacrisis, maar Morssink verwacht wel dat die nog gaat komen. "Zeker door alles rondom de economische situatie, rondom de gevolgen van corona, hebben we de indruk dat het binnenkort meer gaat wezen wat we moeten verdelen. Hier in Fryslân zien wij die stijging momenteel nog niet. In Amsterdam loopt het momenteel de spuigaten uit, daar is echt enorm veel meer vraag gekomen in het laatste half jaar."

Op dit moment hebben ze nog steeds redelijke pakketten die ze aan kunnen bieden. "In december is er altijd wat meer aandacht voor de voedselbank. Er komen ook nog weer specifieke kerstpakketten hier binnen vanuit grote landelijke organisaties." Normaliter zijn er ook bij jaarmarkten en scholen acties om producten te doneren. "Wat we wel heel weinig krijgen, is vlees. Ik merk nu dat voedselbanken af en toe wat bijkopen, om ervoor te zorgen dat er toch een breed pakket richting de mensen gaat. We proberen een zo goed mogelijk en zo gezond mogelijk pakket samen te stellen waar mensen ook wat mee kunnen."