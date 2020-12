Rechtszaak dodelijk steekincident Oosterwolde opnieuw uitgesteld

De zaak zou aanvankelijk op 13 november worden behandeld, daarna stond dinsdag 8 december als zittingsdatum op de agenda. Dinsdag werd bekendgemaakt dat de zaak pas in februari op zitting komt. Advocaat Dennis Vlielander van de verdachte stak zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken: dat de zaak voor de zoveelste keer werd uitgesteld moest consequenties hebben, vond de raadsman.

Persoonlijke belangen gelden minder zwaar

Vlielander verzocht de rechtbank om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt, een 34-jarige Leeuwarder, te schorsen tot aan de behandeling van de zaak. De Leeuwarder zit al sinds begin april vast en wil zich volgens Vlielander beroepen op noodweer. De rechtbank oordeelde echter dat de persoonlijke belangen van de verdachte niet opwegen tegen het maatschappelijk belang en de geschokte rechtsorde.

Dat de zittingsdatum weer vooruit werd geschoven, had volgens voorzitter Bert Dölle van de rechtbank te maken de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Daardoor is er beperkte zittingscapaciteit en kan de rechtbank maar een klein aantal belangstellenden toelaten. De Leeuwarder wordt ervan verdacht dat hij op 4 april in de woning van zijn ex-partner in Oosterwolde een 44-jarige inwoner van Bovensmilde dodelijk heeft verwond.

Relationele sfeer

Tijdens een ruzie zou de Leeuwarder de man uit Bovensmilde, de nieuwe vriend van zijn ex, met een mes hebben gestoken. Het slachtoffer vluchtte en bezweek bij een tankstation in de buurt aan zijn verwondingen. De Leeuwarder wordt moord dan wel doodslag ten laste gelegd. Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte ook dat hij op de dag van de steekpartij zijn ex-partner heeft mishandeld en met een mes heeft bedreigd. Zowel de verdachte als zijn ex-partner hebben verklaard dat het in de woning tot een fysieke confrontatie is gekomen tussen de twee mannen.