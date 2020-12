Persconferentie over coronavirus vanavond live te volgen bij Omrop Fryslân

Het aantal nieuwe besmettingen loopt zowel in Fryslân als landelijk weer op. In Fryslân zijn er de afgelopen drie dagen 143 nieuwe besmettingen bijgekomen. De laatste keer dat we te maken hadden met deze aantallen, was eind oktober. Ook landelijk nam het aantal besmettingen al zes dagen op rij toe.

Het kabinet vindt het daarom niet verstandig om de maatregelen te versoepelen, werd maandag al duidelijk. Wat nog niet duidelijk is, is hoeveel mensen er op bezoek mogen komen tijdens de kerstdagen en oud en nieuw. Momenteel zijn er maximaal drie gasten welkom. Er wordt nog besproken of dat aantal tijdens de feestdagen omhoog mag, maar de kans is klein dat dat straks gaat gebeuren.

