Bitgumer teler moet houtcentrale stilleggen van provincie

'Stikstofruimte beperkt'

Gedeputeerde Douwe Hoogland is in november langsgegaan bij Vink zijn bedrijf. "Toen hebben we een goed gesprek gehad om te kijken hoe we een oplossing kunnen vinden. Dat de provincie niet wil meewerken, gaat mij een stapje te ver. Maar dat het een complexe zaak is, is zeker", zegt Hoogland. Het extern salderen, is volgens de gedeputeerde ook nog geen optie. "Dat kan alleen van bedrijven die ruimte over hebben, maar de ruimte in stikstof is beperkt."

Hoogland: "Wij proberen mee te denken over wat de oplossing kan zijn, maar wij willen ook niet dat we iets doen dat later weer door de rechter wordt teruggedraaid. Daar hebben we niks aan", legt de gedeputeerde uit. "We moeten nu in één keer een situatie creëren die in één keer bij de rechter wordt goedgekeurd. Juridisch moet het gewoon kloppen en dat is onze taak als provincie. Dat willen we graag samen met meneer Vink doen."

Een oplossing moet er in ieder geval snel komen. De provincie heeft Vink en een andere houtsnippercentrale in in Bitgummole een deadline gesteld: op 11 november moet hun stikstofuitstoot weer binnen de normen vallen of de installatie worden stilgelegd. Anders dreigen er geldboetes.