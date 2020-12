In Fryslân is het aandeel mensen dat werkt het snelst afgenomen de afgelopen tijd

Ook al werken er in Fryslân dit jaar 5.000 minder mensen dan vorig jaar, toch wordt in onze provincie het minste gebruikgemaakt van financiële regelingen in de coronatijd. Maar zo'n 40 procent van de Friese ondernemers gebruikt een steunmaatregel. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verschillende oorzaken

Dat er zoveel minder mensen werken, kan verschillende oorzaken hebben, legt econoom Peter Hein van Mulligen van het CBS uit. "Dat kan zijn omdat mensen met pensioen zijn gegaan, maar ook mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Je ziet dat overal in Nederland het aantal werkenden terugneemt, dus voor een deel zal het zeker zijn om mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en niet alleen vergrijzing."

In alle provincies nam de werkloosheid toe en kromp de economie. Dat er minder groei was van de economie heeft ook mee te maken dat er minder gaswinning is, al is het effect in Fryslân minder groot dan in Groningen. Er zijn wel verschillen binnen provincies, zo neemt de economische groei in Zuidoost-Fryslân sneller af dan in Noord-Fryslân.

Het banenverlies is het grootst bij de jongere generaties, zegt Van Mulligen. "Die heb je in Fryslân natuurlijk ook, maar wel relatief minder dan in andere provincies."

Landelijk nam de netto arbeidsparticipatie (de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking) af van 69,0 in 2019 naar 68,2 in 2020. Provincies als Zeeland en Groningen hadden de minste afname in de arbeidsparticipatie, Fryslân en Drenthe de meeste.

Noord-Holland maakt het meeste gebruik van overheidssteun, Fryslân en Drenthe het minst.

Vergrijzing blijft

Dat het aantal werkenden terugloopt, heeft natuurlijk ook te maken met de coronacrisis. Van Mulligen is wel optimistisch over de toekomst: "Als er straks een vaccin is, is het heel goed mogelijk dat er veel banen weer bijkomen." Toch kan dan nog altijd het aantal werkenden teruglopen: "De vergrijzing duurt nog wel een paar decennia, dus dan verlaten nog steeds mensen de arbeidsmarkt."