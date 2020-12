Voedselbanken constant bezorgd of ze wel genoeg voedsel bijeen kunnen krijgen

"Op zich prima van de supermarkten, maar voor de voedselbanken leidt dat tot heel veel minder aanbod", zegt Morssink. Om het eigen aanbod aan te kunnen vullen, kopen sommige Voedselbanken zelf voedsel in, terwijl dat niet de bedoeling is.

Een Voedselbank draait volledig op vrijwilligers en stelt voedselpakketten samen van geschonken voedselproducten. Zo ontstaat er een basispakket, waarin lang houdbaar voedsel zit zoals pasta of rijst, aangevuld met verse groenten.

Het etenswaar dat afkomstig is van supermarkten en fabrieken, komt binnen in het distributiecentrum in Drachten. Vrijwilligers verdelen de aanvoer over de verschillende Voedselbanken in de provincie.

1.700 Friezen krijgen voedselpakket

De eerste Voedselbank van Friesland werd in 2005 geopend. Nu, 15 jaar later, telt de provincie 18 voedselbanken. Zo'n 1700 Friezen krijgen iedere week een gratis voedselpakket, omdat ze rond moeten komen van te weinig geld, of omdat ze in de schuldsanering zitten.

Dat is volgens Roland Wijmenga van de Voedselbank in Leeuwarden nog maar het topje van de ijsberg. Naar schattig krijgt ongeveer een derde van de mensen die er recht op heeft, voedsel van de Voedselbank. Dat betekent dat twee op de drie mensen die extra hulp kunnen gebruiken, het niet krijgen. Soms is dat het geval omdat mensen niet weten dat ze ervoor in aanmerking komen, maar nog vaker is het zo dat mensen zich er te veel voor schamen.

Coronaklap moet nog komen

Ondanks de coronacrisis klopten er eerst nog niet opeens veel meer mensen aan bij de Voedselbank, maar men houdt er rekening mee dat de klap nog gaat komen. En houden de coronamaatregelen nog langer aan, dan zijn er straks nog meer mensen die een aanvullend voedselpakket van de Voedselbank nodig hebben.