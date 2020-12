Zorgwekkende groei in het landelijke aantal coronagevallen

Het aantal besmettingen zal door het openen van restaurants eerder dalen dan stijgen. Dat staat volgens RTL Nieuws in een analyse van de coronacijfers van het RIVM, die is gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken. Achter de schermen zou blijken dat de berekeningen bedoeld zijn voor volgend jaar, maar volgens ingewijden in Den Haag hopen meerdere ministers dat er toch mogelijk iets aan de situatie van de horeca verandert in de kerstvakantie.

In de notitie, die vandaag door minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wordt ingebracht bij een vergadering over de aanpak van corona, staat dat de sluiting van de horeca veel meer bezoek bij mensen thuis tot gevolg heeft gehad. Zo zegt het RIVM dat het aantal besmettingen in de thuissituatie verdriedubbeld is.