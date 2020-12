Rutte: 'Als aantal besmettingen verder oploopt mogelijk strengere maatregelen voor Kerst''

Dat het aantal coronagevallen stijgt, komt waarschijnlijk onder meer door de sinterklaasdrukte in binnensteden en winkelstraten in de afgelopen weken. "Het is ongetwijfeld een van de belangrijke factoren. Het heeft zeker niet bijgedragen aan een vermindering van het aantal gevallen. Maar er zijn meer factoren die een rol gehad kunnen hebben", aldus Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen meer dan 43.000 meldingen van positieve tests. In de weken ervoor was het juist vrij stabiel op ongeveer 35.000 gevallen per week. Dat sinds een week mensen zonder klachten zich ook mogen laten testen wanneer ze in contact zijn geweest met iemand die een positieve test heeft gehad, draagt ook bij aan de stijging. Timen noemt dit echter maar een "klein effect".