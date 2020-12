Coronanieuws 8 december: Mogelijk strengere maatregelen voor Kerst I Topsporters mogen weer

Eigenaar Timo Slump van Het Theehuis in Grou vindt ook na de laatste persconferentie van het kabinet dat de horeca weer het 'pispaaltje' is. "Het virus is er, dat weten we. Dat moet de wereld ook uit. Maar er moet ook een toekomst zijn, er moet beleid komen. Rutte zei ook: haal lokaal eten bij de restaurants. Dat is misschien een doekje tegen het bloeden, maar doe het alsjeblieft. Want heel veel zaken staan op omvallen."