Eigenaar Café De Skoffel voert actie: 'Kom met houvast voor de horecaondernemers'

Semplonius denkt dat een groot deel van de zaken het door deze nieuwe klap niet zal redden. "Ik weet wel uit ervaring dat de meeste horecaondernemers geen miljonair zijn, dus ik denk dat de meesten het water aan de lippen staat, of dat ze misschien al wel verzopen zijn", zegt Semplonius.

Dat de horeca het moeilijk heeft, weten we al sinds het begin van de coronacrisis, maar tot nu toe zijn er nog niet veel zaken die omvallen. Volgens Semplonius moet de echte klap voor de bedrijven echter nog komen. "Je hebt heel veel ondernemers die de belastingen hebben vooruitgeschoven, of afspraken hebben gemaakt met hun huurbaas. Maar op een gegeven moment moet dat wel weer worden terugbetaald", zegt de ondernemer.

Persconferentie

Premier Rutte en coronaminister De Jonge geven dinsdagavond weer een persconferentie. Semplonius rekent er niet op dat zijn kroeg binnenkort weer open kan, maar hoopt dat de regering de horeca wel iets te bieden heeft.

"Ik hoop dat het kabinet nu eens met een goede lijn komt over wanneer ze denken dat we open kunnen. Als ze nu zeggen: jullie kunnen pas 1 april open, dan weten wij wat ons te doen staat. Als ze dan met een goed steunpakket komen, dan is dat misschien best wel haalbaar. Maar ze moeten wel met iets komen waar we houvast aan hebben. Dan kunnen wij misschien een baan zoeken en kunnen de kroegen in winterslaap. Dan hebben we in ieder geval een vooruitzicht op iets", zo zegt Semplonius.

Kerstdagen

De kans is in ieder geval groot dat de horecazaken tijdens de kerstdagen en oud en nieuw, traditioneel de beste periode voor de horeca, dicht zijn. "Ik denk dat ik met mijn vrouw en kinderen thuis zit. Ik zit al bijna 30 jaar in de horeca en denk dat dit de eerste keer is dat ik tijdens de kerstdagen en oud en nieuw thuis ben", zegt Semplonius.

Veel plezier haalt hij daar echter niet uit. "Alle dagen beginnen inmiddels op elkaar te lijken, dus ik heb er niet zo veel plezier in."