Weststellingwerf zoekt gedupeerden toeslagenaffaire Belastingdienst

De Belastingdienst heeft bij duizenden ouders in Nederland de kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet. Ze werden als fraudeur bestempeld en kwamen in grote financiële problemen.

Omdat de Belastingdienst vanwege de wet op de privacy de namen van de gedupeerden niet bekend kan maken, kan wethouder Rikkers deze mensen niet persoonlijk aanspreken om hulp te kunnen bieden. Ze probeert nu via de publiciteit toch in contact te komen met de tien families. "We willen hen graag helpen."