Rijk geeft geld voor aanpak van gevaarlijke verkeerssituaties in Fryslân

De gemeente Smallingerland heeft geld gekregen voor drie projecten. Zo komt er een zebrapad op een gevaarlijke oversteekplaats op de Gauke Boelensstraat en er komen drempels in De Kletten, waar fietsers vaak last hebben van het autoverkeer. Bovendien krijgt de Burgemeester Wuiteweg scheve stoepranden, om te kunnen voorkomen dat fietsers vallen.

In totaal gaat het om 75.000 euro. De verwachting is dat in 2021 kan worden begonnen met het zebrapad op de Gauke Boelensstraat en de verkeersdrempels op De Kletten.