Initiatief op Vlieland moet weer ruimte maken voor een dierenarts

Tot nu toe kwam de noodopvang voor dierenzorg bij de huisartsen terecht. Maar het is tijd dat daar verandering in komt: de ruimte in de huisartsenpraktijk moet iedere keer gedesinfecteerd worden, omdat er ook reguliere zorg in de ruimte plaatsvindt.

Eén van de huisartsen van Vlieland, Ferry Wolfswinkel, is voor zichzelf bezig om een loods te bouwen. Zodoende kwam de dokter op het idee om daar ook een ruimte in vrij te maken voor een dierenartsenpraktijk. In samenspraak met de gemeente heeft hij daarom het initiatief opgezet voor een behandel-, wacht-, en quarantaineruimte. De gemeente en Staatsbosbeheer hebben grond toegewezen, en het beschikbaar maken van de ruimte zal in totaal 25.000 euro kosten.

Plaats voor nieuwe dierendokter

De huisarts hoopt dat een nieuwe werkruimte een goede plek kan bieden aan de opvolger van de dierenarts, die stopt met zijn werk. De oude dierenarts gebruikte verschillende locaties, zoals een schoolaula, de bibliotheek of een aanleunwoning. Een nieuwe dierenarts zou bijvoorbeeld ook één keer per maand kunnen praktiseren, zodat de dierenzorg voor eilandbewoners en toeristen beschikbaar blijft. Omdat het de leefbaarheid op het eiland ten goede komt, is de steun van het Iepen Mienskipsfûns toegezegd.