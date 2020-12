CBS: Campings en bungalowparken profiteerden flink van toerisme in eigen land

Toch is het wel positief dat meer Nederlanders onze provincie hebben ontdekt, vindt Martin Cnossen van Merk Fryslân. De organisatie en de provincie hebben de laatste jaren vooral ingezet op kwaliteitstoerisme. "Dat gaat echt over de unieke kwaliteiten van onze provincie, zoals 'rust en ruimte', en dat soort elementen", legt Cnossen uit.

"Dat hebben we hier natuurlijk enorm, met al ons water, de enorme 'weidse' gebieden in onze provincie, langs de Waddenkust, bossen waar mensen fantastisch kunnen wandelen. Dus dat profiel, waar we nu op willen doorbouwen de komende tien jaar, past ook bij het beeld dat mensen van ons hebben. Precies vanwege deze waarden hebben mensen ons dit jaar gevonden."

Vakantiepark hele zomer vol

Hotels konden de afwezigheid van buitenlandse toeristen niet opvangen, maar campings en bungalowparken hebben maximaal geprofiteerd van de Nederlanders die deze zomer vakantie vierden in eigen land. Maar voor verhuurders van groepsaccommodaties was het een afschuwelijk jaar, omdat mensen alleen met hun eigen huishouden een accommodatie mochten boeken. Toch had Vakantiepark Bergumermeer daar geen last van: het park stond de hele zomer vol.

Normaalgesproken zijn er veel Duitsers en Belgen op het vakantiepark te gast, maar die kwamen dit jaar niet. "De Nederlanders hebben het allemaal overgenomen. Mensen die misschien normaal naar Italië, Spanje en Frankrijk gaan, die toch wilden kamperen en op vakantie wilden, die zijn geweest", zegt eigenaar Fokko Eybergen van vakantiepark Bergumermeer.