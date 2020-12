Grote kerstboom Oldeberkoop vernield: "Beetje jammer, alles lag op straat"

"We hadden de boom zaterdagmiddag mooi opgezet", vertelde Fedde de Jong. "Alles mooi, de lichtjes brandden mooi. Maar toevallig kwamen we hier 's nachts weer langs en toen brandde hij niet meer. Alles lag over de weg."

De lampjes zijn in Makkinga teruggevonden. Op Facebook is een oproep gedaan voor getuigen. Als de vandalen zich niet voor woensdag 18.00 uur melden, worden camerabeelden van de vernieling gepubliceerd.

Maar de boom moet ook opnieuw worden opgetuigd. "Want nu is het een beetje jammer. We moeten ervoor zorgen dat we 'm weer opbouwen met dezelfde mensen die hem vernielden." Dat zou De Jong een mooie oplossing vinden, als straf voor de daders. "En anders moeten ze ons volgend jaar maar helpen."